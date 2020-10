Haïti: la mission de l’ONU renouvelée pour un an

Le Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Stephane LEMOUTON / POOL / AFP

RFI

La mission de l’ONU en Haïti a été renouvelée ce jeudi 15 octobre à New York pour un an. Mais le Conseil de sécurité s’est dit très inquiet de l’évolution de la situation et appelle le gouvernement à mettre en oeuvre les réformes nécessaires et renforcer l’Etat de droit.