Présidentielle américaine: Joe Biden engrange un record de dons

Aux États-Unis, plusieurs ténors du parti républicain s'inquiètent désormais ouvertement d'un raz-de-marée démocrate. Donald Trump est à la traîne dans les sondages dans plusieurs Etats pivots. Il est à la traîne aussi en matière de dons. Au mois de septembre, il n'a récolté « que » 248 millions de dollars, contre 383 millions de dollars pour son adversaire démocrate Joe Biden.

Les donateurs démocrates se sont mobilisés comme jamais le mois dernier. Les versements se sont accélérés pendant et après le premier débat, inaudible, entre les deux candidats.

Ils ont aussi été extrêmement nombreux après la mort de Ruth Bader Ginsburg, pilier libéral de la Cour suprême, que Donald Trump veut remplacer au pas de course par une magistrate conservatrice. De nombreux petits donateurs démocrates s'en sont indignés. Bilan : plus de 100 millions de dollars versés en un seul week-end, pour la campagne de Joe Biden, qui suscite désormais plus d'enthousiasme, mais aussi pour celle de candidats démocrates au poste de sénateur. Un scrutin qui se tient le même jour, le 3 novembre.

Ces dons permettent en tout cas à l'ancien vice-président de Barack Obama de rattraper son retard sur Donald Trump. Ce dernier, qui prépare sa réélection depuis son arrivée à la Maison Blanche, partait pourtant avec un confortable avantage financier. Il ne dispose aujourd'hui que de 251 millions de dollars de liquidités, contre 432 millions pour Joe Biden, qui peut donc s'offrir davantage d'encarts publicitaires. Sa campagne et ses alliés ont dépensé 240 millions de dollars de plus en publicités télévisées dans six États clés.

