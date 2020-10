La Bolivie vote à nouveau, un an après l'annulation des dernières élections présidentielles

Journée de vote en Bolivie, un an après le fiasco des élections qui avaient abouti au départ d’Evo Morales et à l’annulation du scrutin. Cette année, le vote est placé sous une double tension, politique et sanitaire.

De notre correspondante à La Paz, Alice Campaignolle

Une journée de vote particulière en Bolivie, comme un air de déjà-vu puisque les Boliviens se rendaient déjà aux urnes il y a un an exactement, le 21 octobre 2019.

Mais le scrutin de l’an passé a été annulé et depuis une pandémie est passée par là. Si la date des élections a fait polémique en raison de l'épidémie de Covid-19, beaucoup de citoyens ont fait pression pour que le vote ait lieu le plus tôt possible afin d’en terminer avec le gouvernement intérimaire qui dirige le pays depuis maintenant 11 mois.

Des mesures sanitaires dans les bureaux de vote

Des mesures sanitaires ont été mises en place, explique Wendy Salazar, responsable d’un bureau de vote : « Les gens doivent toujours laisser un mètre et demi entre eux, ils doivent venir avec des masques, et on en a fourni aux responsables des bureaux de vote ainsi que de l’alcool pour se désinfecter. Ils devront changer de masque trois fois dans la journée, et chaque électeur doit amener son propre stylo. »

Au-delà de la pandémie, tous les Boliviens retiennent leur souffle et espèrent que ce scrutin se passera dans le calme. Les résultats ne seront pas révélés avant tard dans la nuit, voire demain, car l’organe électoral préfère ne pas avancer de résultats partiels, pour ne pas générer de tensions comme l’an passé.

