Présidentielle en Bolivie: un scrutin sous haute tension sans Evo Morales

Campagne en faveur du candidat du MAS, le parti d’Evo Morales, à El Alto, près de La Paz, le 14 octobre 2020. REUTERS/David Mercado

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Journée de vote ce dimanche 18 octobre en Bolivie pour élire un nouveau président et les parlementaires qui dirigeront le pays après plus de 10 mois de gouvernement intérimaire. Le panorama du pays a changé depuis les violences de l’an passé, le Covid est passé par là et les Boliviens retournent aux urnes dans un climat de peur et de tension.