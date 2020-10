Le Chili commémore un an de contestation avant le référendum sur la Constitution

Des manifestants chiliens bravent les mesures contre la pandémie de Covid-19 pour marquer l'anniversaire de la mobilisation contre les inégalités, à Santiago, le 18 octobre 2020. REUTERS/Ivan Alvarado

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Malgré la pandémie de Covid-19, au moins 25 000 personnes ont manifesté dimanche 18 octobre à Santiago et dans plusieurs villes du Chili, selon la police, pour marquer le premier anniversaire du mouvement social contre les inégalités. Commencée contre la hausse du prix des transports publics, la mobilisation a abouti aux plus plus grandes manifestations de l’histoire du pays.