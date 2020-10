Colombie: les Indiens portent leurs revendications jusqu'au coeur de la capitale

Plusieurs milliers d'indigènes ont manifesté lundi 19 octobre contre la violence dont ils sont victimes sur leurs terres et ont organisé un procès symbolique du chef de l'Etat Ivan Duque dans le centre de Bogota. Une journée de mobilisation sociale et de « grève nationale » est prévue demain mercredi à l'appel des syndicats et des étudiants contre la politique du gouvernement.

Ces Indiens, partis du Cauca dans sud du pays, l'une des régions les plus affectées par les groupes armés impliqués dans le trafic de drogue, se sont pacifiquement rassemblés lundi sur la place Bolivar, au coeur de la capitale, à l'issue de plusieurs jours d'un long voyage. Au son des tambours et des flûtes et masqués, les quelque 7.000 manifestants, avaient traversé dimanche une partie de la capitale sous la protection de la Garde indigène, munie de ses cannes traditionnelles.

Les Indiens exigent d'être entendus par le président Ivan Duque qui, au prétexte du danger de la pandémie de Covid-19, ne les a pas reçus. La Colombie compte près d'un million de cas de Covid-19, dont 28.000 morts depuis sept mois. Les Indiens ont alors organisé un procès symbolique pour dénoncer la responsabilité, selon eux, du gouvernement dans l'atteinte à leurs droits fondamentaux.

La OMS es clara en que las aglomeraciones son el caldo de cultivo de rebrotes del #COVID19 y nadie puede tener argumentos para convocarlas. Somos un Gobierno que dialoga y que no olvida a las minorías étnicas, que tienen un capítulo especial en el Plan de Desarrollo. #IxelOnline pic.twitter.com/wsXKJbyp3d Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) October 19, 2020

Plus de 300 assassinats

Les participants à la minga (nom d'une action collective en langue quechua) dénoncent notamment la violence dont ils sont victimes. De nombreux leaders des communautés ou membres des Gardes indigènes ont été assassinés. Plus de 300 selon un décompte des intéressés.

Plusieurs régions connaissent une recrudescence de violence depuis l'accord de paix de 2016 avec les FARC et le désarmement de la guérilla. Les anciens fiefs de la guérilla sont désormais contrôlés par des groupes mafieux qui se disputent le contrôle du trafic de stupéfiants.

Les peuples autochtones, qui représentent 4,4% des 50 millions d'habitants de Colombie, veulent joindre leur voix au concert de protestation contre la politique gouvernementale. Et mercredi, une journée de mobilisation sociale et de « grève nationale » est annoncée à l'appel des syndicats et des étudiants contre la politique du gouvernement. Fin 2019, un mouvement de manifestations d'une ampleur inédite a agité la Colombie et en particulier sa capitale.

