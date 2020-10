Présidentielle américaine: Trump peut-il perdre l'État-clé du Michigan ?

Des partisans du président américain Donald Trump à Saint-Joseph, dans le Michigan, le 20 octobre 2020. (Don Campbell/The Herald-Palladium via AP)

Texte par : RFI Suivre 6 mn

Le Michigan est l’un des États-clés pour l'élection du 3 novembre. Il y a quatre ans, Donald Trump a remporté à la surprise générale ce berceau de l’industrie automobile américaine et traditionnel bastion démocrate avec une avance de moins de 11 000 voix sur Hillary Clinton. À Monroe, l’actuel président avait fait un véritable carton : 22 points de plus que sa concurrente démocrate. Ces vingt dernières années, la ville a perdu beaucoup de ses usines manufacturières. Le discours du président sortant, qui avait promis de s’en prendre aux traités commerciaux internationaux et de ramener les emplois dans la région, trouve toujours beaucoup d’adeptes.