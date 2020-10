Présidentielle aux États-Unis: le vote anticipé bat des records

SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Plus de trente millions d’Américains ont déjà voté pour les élections du 3 novembre, un record. A la même époque il y a quatre ans, seuls 6 millions de bulletins de vote avaient déjà été déposés dans les urnes.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

Les images de longues files d’attente devant les bureaux de vote proviennent de tous les Etats qui autorisent le vote par anticipation. En Géorgie, certains électeurs ont patienté onze heures avant de pouvoir glisser leur bulletin dans l’urne.

En Floride, un Etat clé pour l’emporter, trois millions de personnes ont voté depuis ce lundi, soit plus de 30% du nombre total d’électeurs qui avaient voté il y a quatre ans. Le Wisconsin, autre Etat crucial, a ouvert ce mardi ses bureaux de vote et annonce aussi une mobilisation sans précédent.

Ce niveau record de participation s’explique notamment par la pandémie de coronavirus : les Américains veulent éviter la cohue du jour de l’élection. Mais aussi et surtout, ils sont extrêmement motivés par ce scrutin. Donald Trump et Joe Biden répètent tous deux que cette élection est la plus importante de l’histoire américaine.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne