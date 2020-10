Donald Trump et Joe Biden livrent leur dernier débat avant la présidentielle

Ce jeudi soir, un deuxième et dernier débat télévisé opposera Donald Trump à Joe Biden, à douze jours de l’élection présidentielle américaine. Il se tiendra à Nashville, dans le Tennessee, à 21h heure locale.

L'objectif est clair. Pour ce deuxième est dernier débat avant l'élection présidentielle, pas question de reproduire ce qu'il s'était passé fin septembre à Cleveland, 90 minutes d'échanges inaudibles, minés par les attaques personnelles. De nouvelles règles ont donc été mises en place. Chaque candidat aura deux minutes, pas une de plus, pour expliquer sa position sur chacun des thèmes retenus : la crise du coronavirus, les questions raciales, le changement climatique ou encore la sécurité nationale. Pendant ce temps, le micro de son adversaire sera coupé.

Ce n'est qu'après ces introductions, sans interruption, que les deux micros seront rouverts en même temps pour permettre les échanges. Et rien ne dit que le ton sera plus courtois que la dernière fois. Donald Trump a d'ores et déjà qualifié ces nouvelles règles de très injustes, taclant au passage la modératrice du débat de soir pour son manque supposé de neutralité.

La dernière chance pour inverser la tendance

Pour Donald Trump, en retard de 9 points sur son adversaire à seulement douze jours du scrutin, ce rendez-vous est selon beaucoup d’experts la dernière chance pour renverser la tendance. Un avis que partage également Corentin Sellin, professeur agrégé d'Histoire et spécialiste des États-Unis, même s’il ne faut jamais écarter une surprise de dernière minute.

« On peut toujours envisager une surprise, une révélation de dernière minute. En 2000, George Bush Jr. qui partait pour une victoire tranquille après les trois débats avait été remonté dans les trois derniers jours à la suite de la révélation d’un vieux contrôle automobile en état d’ivresse. Mais ce débat à dix jours presque de l’élection acquiert une importance considérable. C’est assez rare, dans l’histoire récente qu’un débat soit aussi proche de l’élection. Pour Donald Trump, c’est donc une occasion à ne pas manquer puisque ça sera la dernière fois qu’il pourra s’adresser à l’ensemble de la nation. »

Le locataire de la Maison Blanche conservera-t-il son ton agressif ou va-t-il modérer ses propos ? Avec les nouvelles règles mises en place par la commission pour les débats présidentiels, la joute sera plus modérée, sans chevauchements de paroles, avec un échange plus clair. Mais d'après Corentin Sellin, Donald Trump aura du mal à se contenir.

« On aura une joute plus modérée sur la forme, mais sans doute très agressive sur le fond parce que Trump est perçu comme en retard dans les sondages. Il doit donc frapper un grand coup, renverser la table. Ce débat est la dernière occasion pour lui de le faire devant toute la nation », insiste-t-il.

Toutefois, ces débats télévisés n'influencent pas beaucoup les électeurs en général. Par ailleurs, plus de 44 millions d'Américains ont déjà voté, par correspondance ou physiquement, par anticipation, dans l'un des bureaux de vote déjà ouverts.

