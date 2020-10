Puzzle, accordéon et mouche de Pence: le débat Trump-Biden vu des réseaux sociaux

Le président américain Donald Trump lors du second et dernier débat avec Joe Biden avant l'élection présidentielle, le 22 octobre 2020 à Nashville.

Aux Etats-Unis avait lieu la nuit dernière le deuxième et dernier débat de la présidentielle avant l’élection du 3 novembre. On se souvient du chaos qu’avait été le premier débat il y a trois semaines. Cette fois, le face-à-face a été plus calme. Donald Trump et Joe Biden ont chacun pu répondre aux questions et présenter leur idées. Des millions de personnes ont suivi le débat qui a beaucoup fait parlé également sur les réseaux sociaux !

Publicité Lire la suite

de notre correspondante à New York,

Avant même le début du programme qui a duré une heure et demi, les internautes exprimaient leur inquiétude, évoquant le chaos et la débâcle du premier débat entre Joe Biden et Donald Trump. Le président n’arrêtait pas d’interrompre son adversaire et le modérateur, ce qui avait laissé peu de place à l’échange des idées.

Sur Twitter ce jeudi, certains évoquaient le souvenir douloureux de ce spectacle. , Certains disent préférer laisser la télé éteinte plutôt que de regarder le second débat. D’autres ont choisi l’humour. « Je préfère regarder une série », annonce un internaute du Massachusetts. « Je ne peux pas, j’ai un Puzzle à finir », renchérit un autre sur Facebook. D’autres encore disent hésiter entre regarder le match de football du soir entre les Giants et les Eagles et le débat présidentiel.

Finalement, ce deuxième débat a été plus calme, grâce notamment aux nouvelles règles qui permettaient à la modératrice de couper le micro du candidat irrespectueux des temps de parole. Ce qui a aussi fait réagir. Exemple de ce tweet d’une jeune femme de Californie qui dit : « Ils auraient dû faire ça dès le départ, ça marche d’enfer. » Certains tweets visent particulièrement le président Trump : « Maintenant qu’il ne peut plus interrompre tout le monde, on peut enfin entendre quelque chose », publie un internaute.

« Où est la mouche de Pence ? »

Le verdict est assez unanime, si l'on en croit les messages publiés sur Facebook et Twitter. « On s’ennuie ! » estime un internaute. « Regarder ce débat, c’est comme regarder ses grands-parents discuter pendant le repas de Thanksgiving », ajoute un autre tweet. « Où est la mouche de Mike Pence ? Elle aurait pu éveiller mon intérêt pour ce débat » interroge encore un autre, en référence à la mouche qui s’était posée sur la tête du vice-président lors du débat face à Kamala Harris et qui avait volé la vedette sur les réseaux sociaux il y a deux semaines.

Accordéon à la Maison Blanche

Cette fois, ce sont les grimaces et les gestes des candidats qui ont eu droit aux nombreux commentaires, notamment les mouvements de main de Donald Trump. « Je crois que Donald Trump joue de l’accordéon à la Maison Blanche », écrit une internaute. « Les candidats ne peuvent pas s’interrompre, mais on voit tout sur leur visage », ajoute un autre. « Joe Biden, qui sourit ou lève les yeux au ciel à chaque mensonge de Donald Trump, tellement précieux ! », dit un internaute sur Facebook.

« Nettoyer les médias »

Pour les partisans de Trump, le président a une nouvelle fois gagné le face-à-face contre Joe Biden. Mais surtout, beaucoup ont exprimé leur mécontentement sur Twitter, accusant la modératrice d’accorder plus de temps de parole au candidat démocrate.

Ils estiment également que même si la victoire du président ne fait aucun doute, les médias américains ce vendredi matin diront que c’est Joe Biden qui sort victorieux du débat. « Il faut que Donald Trump nettoie les médias, comme il a nettoyé Washington », tweete ainsi une partisane du président.

► À lire aussi : Présidentielle américaine: un dernier débat Trump-Biden musclé mais plus cordial

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne