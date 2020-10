Galapagos: augmentation record du nombre de pingouins et de cormorans

Bonne nouvelle aux Galapagos. Réalisé ces derniers jours par la fondation Charles Darwin et le Parc national des Galapagos, le dernier recensement de pingouins et de cormorans montre une croissance record du nombre de ces oiseaux endémiques à l’archipel, connu pour avoir inspiré au scientifique Charles Darwin sa fameuse théorie de l’évolution.

Avec notre correspondant à Quito, Eric Samson

Le cormoran des Galapagos est la seule espèce de cormorans au monde qui a perdu sa capacité de voler. Vivant dans une zone isolée de l’archipel, cet oiseau est devenu plongeur pour trouver sa nourriture dans les eaux poissonneuses de l’archipel. Selon le dernier recensement, ils sont désormais 2 290, un chiffre jamais atteint depuis 1977, date du premier comptage.

Seuls à vivre sur la ligne de l’Équateur, les petits pingouins des Galapagos, eux, n’ont jamais été aussi nombreux que depuis 2006. Les gardes du parc et les scientifiques en ont dénombré 1 940 dans leurs principales colonies des îles Isabela et Fernandina et dans certains petits îlots à l’ouest de l’archipel.

Un petit pingouin des Galapagos Parc national des Galapagos (PNG)

Ces chiffres record sont dus selon les scientifiques au phénomène météorologique de La Niña qui refroidit anormalement le Pacifique et provoque la remontée vers la surface des espèces dont se nourrissent les pingouins et les cormorans. L’absence de touristes pendant la pandémie de Covid-19 a également évité toute perturbation dans les zones de reproduction.

Pour le ministre de l’Environnement et de l’Eau Paulo Proaño, ces chiffres record prouvent que les actions de contrôle ont « des résultats positifs », d’autant que 86% des populations sont d’âge adulte et donc capables de se reproduire.

Cette nouvelle est d’autant meilleure que les cormorans et les pingouins des Galapagos font partie de la liste rouge des espèces en danger d’extinction de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

