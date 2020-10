Les Chiliens appelés aux urnes pour un référendum sur un changement de Constitution

Au Chili, plus de 14 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche 25 octobre pour un scrutin historique. Ils devront dire s'ils « approuvent » ou « refusent » l'idée de rédiger une nouvelle Constitution. Un scrutin obtenu sous la pression de la rue, lors du mouvement social historique d'octobre 2019 contre les inégalités sociales. Le pays vit encore sous la Constitution héritée de la dictature du général Pinochet.

Avec notre correspondante à Santiago, Justine Fontaine

D'après les sondages, le « oui » à une nouvelle Constitution l'emporterait avec plus de 60% des voix. Le scrutin était au départ prévu en avril, mais il a été décalé une fois à cause de la pandémie. Et dans ce contexte, le nombre de bureaux de vote a été augmenté pour limiter les files d'attente et les agglomérations ce dimanche 25 octobre.

On s'attend à une hausse de la participation par rapport aux élections précédentes qui avaient été boudées par de nombreux Chiliens. Pour autant, le coronavirus pourrait aussi inciter certains électeurs à risque à rester chez eux par peur de la contagion.

Les partisans d'une nouvelle Constitution craignent, eux, que les actes de délinquance, notamment l'incendie de deux églises dimanche dernier en marge d'une manifestation, inquiètent les électeurs indécis.

En cas de victoire du « oui », de grands rassemblements devraient avoir lieu dans le centre des grandes villes du pays pour fêter le résultat. Une assemblée constituante serait alors élue en avril, et pourrait éloigner le Chili du modèle néo-libéral hérité de la dictature.

Beaucoup de Chiliens souhaitent en effet de meilleurs services publics et une participation plus importante de l'État dans l'économie pour garantir leurs droits sociaux comme les retraites, la santé ou encore l'éducation.

