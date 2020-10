Les Chiliens décident de s'offrir une nouvelle Constitution

Plaza Italia, à Santiago du Chili. Les Chiliens ont massivement approuvé par référendum, le 25 octobre 2020 un changement de Constitution. AP Photo/Luis Hidalgo

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Un référendum historique était organisé ce dimanche 25 octobre et les électeurs ont très largement dit « oui », avec près de 78% des voix. Ils devraient ainsi abandonner la Constitution actuelle, héritée de la dictature de Pinochet. Un texte modifié plusieurs fois depuis le retour à la démocratie en 1990, mais qui protégeait le modèle économique néo-libéral imposé sous l'ex-dictateur. Hier soir les Chiliens sont sortis célébrer le résultat de plus d'un an de mobilisation sociale.