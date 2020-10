Présidentielle américaine: le petit Wisconsin au cœur de l’attention des candidats

Le Wisconsin pourrait s'avérer décisif dans la course à la Maison blanche, en cas de résultat serré. Ici, Ruby Lenora vote en avance à Milwaukee, le 20 octobre 2020. REUTERS/Bing Guan

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Le Wisconsin pourrait être décisif dans les élections américaines et concentre l’attention des candidats. Car Donald Trump et Joe Biden auraient tous les deux besoin de ce petit État du nord des États-Unis et ses dix grands électeurs pour remporter la Maison Blanche en cas de résultat serré. L’actuel président, qui avait raflé la mise en 2016 alors que le Wisconsin n’avait pas voté pour un républicain depuis 1984 a tenu un nouveau meeting dans l’État samedi 24 octobre.