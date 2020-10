Reportage

Présidentielle américaine: plus de 7, 3 millions d’Américains ont déjà voté au Texas

Opération de vote anticipé à Houston, au Texas, le 13 octobre 2020. REUTERS/Go Nakamura/File Photo

Texte par : RFI

Plus de 60 millions d’Américains ont déjà voté aux États-Unis, et parmi eux plus de 7,3 millions se trouvent au Texas. Cet État qui était parmi les derniers en 2016 se retrouve aujourd’hui en tête des votes anticipés devant un État à majorité démocrate, la Californie, et un État-pivot, la Floride.