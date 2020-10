Carte interactive: sur la route des États désunis d'Amérique

Pendant un mois, RFI a sillonné les États clés à la rencontre de ces deux Amériques qui ne se parlent plus, ne se comprennent plus. Le fossé s’est parfois transformé en gouffre entre les pro-Trump et les pro-Biden.

Des mines de charbon de Pennsylvanie aux plages de Floride, RFI vous propose un voyage à travers les États-Unis, à la rencontre d'une population plus divisée que jamais.

Après la victoire inattendue de Donald Trump en 2016, l'élection présidentielle du 3 novembre tient en haleine le pays et le monde entier, mais divise profondément les Américains. Pendant un mois, RFI a sillonné les États clés à la rencontre de ces deux Amériques qui ne se parlent plus, ne se comprennent plus. Le fossé s’est parfois transformé en gouffre entre les pro-Trump et les pro-Biden.

La Pennsylvanie, cœur industriel en déclin de l’est du pays, est l’un des États qui a fait basculer le scrutin de 2016. Les employés des mines de charbon de Pennsylvanie menacées de fermeture avaient cédé aux sirènes du candidat Trump qui promettait la relance de cette filière. Quatre ans plus tard, quel est leur état d’esprit à l’heure où le gaz de schiste fait figure de nouvel Eldorado ?

Si l’Amérique croyante et conservatrice du Kentucky et du Missouri se sent oubliée, c'est pourtant là qu’émergent des initiatives de la gauche américaine. Rendez-vous a été pris avec Tara Raghuveer. Cette diplômée de Harvard aurait pu rejoindre Wall Street et faire une carrière prometteuse. Elle a choisi de revenir dans sa ville natale de Kansas-City pour défendre les habitants menacés d’expulsion de leur logement.

Dans ce road-trip, il est aussi question de l’histoire raciale des États-Unis, qui a ressurgi durant cette campagne, avec les mobilisations contre les violences policières. La pandémie de Covid-19 a particulièrement endeuillé la communauté afro-américaine. L’électorat noir sera-t-il au rendez-vous ?

Enfin, au soir du 3 novembre, tous les regards seront sans doute tournés vers la Floride, un État conservateur. Pour qui voteront les retraités, soutiens de Donald Trump en 2016 mais qui ont été les premières victimes de la pandémie ? Quels seront les choix de la communauté latino ? Cet électorat de Floride surnommé « le grand endormi », se réveillera-t-il pour faire la différence ?

Reportages : Carlotta Morteo

Carte interactive : Frédéric Charpentier

