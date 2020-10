Réfugié à Madrid, le Vénézuélien Leopoldo Lopez qualifie Maduro d’«assassin»

Ces dernières heures, on m’a demandé à quoi j’allais me consacrer à partir de maintenant. D’abord, à ce que puisse se tenir au Venezuela une élection présidentielle libre, juste et vérifiable. Ensuite, à faire ce qu’il faut pour que les responsables de la violation de droits humains, de la torture, des assassinats commis dans notre pays soient soumis à la justice internationale. Enfin, et j’en parlais il y a quelques heures avec le président Guaido: nous allons chercher tous les mécanismes pour alléger les souffrances de notre peuple.Et puis nous allons faire notre maximum pour unifier et renforcer la coalition internationale autour de la recherche de la liberté et la démocratie pour le Venezuela. La coalition que nous avons réunie ces derniers mois et que dirige notre président Juan Guaido, ce sont 60 pays de tous les continents qui aujourd’hui appuient la cause vénézuélienne.