Une Afro-Américaine accède à un poste clé de la police new-yorkaise

En devenant cheffe des patrouilles, Juanita Holmes sera à la tête de 77 commissariats et de la majorité des policiers new-yorkais (illustration).

Juanita Holmes a été nommée à l'un des postes clés du département de police de New York. Une promotion qui survient dans un contexte très difficile pour la police avec le mouvement Black Lives Matter.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

C’est l’un des postes les plus prestigieux de la NYPD. En devenant cheffe des patrouilles, Juanita Holmes sera en charge de 77 commissariats et de la majorité des policiers new-yorkais. Une première pour une femme noire au sein de la police de la ville. Sachant qu’elle était déjà la femme la plus haut placée du département.

Cette promotion qui fait partie d’une série de réformes au sein de la NYPD est cruciale. Au-delà du symbole historique, elle intervient dans une période trouble pour les polices américaines, et la NYPD en particulier. Après des mois de manifestations contre le racisme et les violences policières dans le pays, durant lesquelles la police de New York a parfois été critiquée, accusée de brutalités.

Ces derniers mois, avec la hausse de la criminalité, beaucoup accusent aussi les policiers et les puissants syndicats new-yorkais qui soutiennent Donald Trump, d’avoir levé le pied intentionnellement pour laisser les crimes augmenter. A tout cela s'ajoutent les coupes budgétaires provoquées par la crise économique.

Juanita Holmes, qui prend ses fonctions dès ce vendredi, a promis de tout faire pour restaurer la confiance des New-Yorkais envers leur police. Elle veut notamment renforcer la police de proximité et l’investissement au sein des différentes communautés de la ville.

