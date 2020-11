Présidentielle américaine: Trump enchaîne les meetings et se prépare à contester le vote

C'est veille d’élection aux États-Unis. Demain, mardi 3 novembre, les Américains éliront leur président et dans cette dernière ligne droite, Donald Trump met les bouchées doubles. Ce dimanche 1er novembre, il a fait cinq meetings dans cinq Etats différents, critiquant son adversaire démocrate et appelant les électeurs à voter républicain.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Malgré la pluie et la neige, ils étaient nombreux comme d’habitude à venir soutenir leur candidat favori. En l’espace de douze heures, Donald Trump s’est rendu dans cinq Etats décisifs: Le Michigan, l’Iowa, la Caroline du Nord, la Géorgie et la Floride. Le message est toujours le même : lui seul peut conduire l’Amérique vers le succès et la protéger des ennemis.

« Les dégâts que Biden et Harris infligeraient pourraient persister sur plusieurs générations, a lancé le président-candidat. Cela ne peut pas être réparé facilement. Et si Biden gagne, la Chine possédera les États-Unis. »

Trump se déclarera-t-il vainqueur dès mardi ?

Dans le Michigan, où Donald Trump est arrivé en tête en 2016, les derniers sondages favorisent pour l’instant Joe Biden avec 8 points d’avance. Le président républicain tente donc de convaincre les électeurs afro-américains.

« À tous les noirs américains, je vous demande votre vote. Je vous demande d’envoyer un message à l’establishment démocrate corrompu. On vous accueille au parti républicain ! »

Le président américain va s’offrir cinq autres meetings ce lundi veille d’élection, dans quatre États-clés. Face aux craintes de voir Donald Trump se déclarer vainqueur ce mardi soir si les résultats sont indécis, le président a démenti ajoutant que ses avocats se tenaient prêts à saisir la justice en cas d’irrégularités.

