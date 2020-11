Elections américaines: la Californie doit aussi déterminer le statut des chauffeurs de VTC

Pour Uber et Lyft, le référendum local sur le statu des chauffeurs de VTC est un enjeu majeur.

En Californie, le résultat de la présidentielle ne fait aucun doute tant la victoire démocrate dans l’Etat la plus libéral du pays semble acquise. Le suspense viendra plutôt des référundums locaux. Car le Golden State est aussi appelé à se prononcer sur une dizaine de référundums locaux. Parmi ces derniers, certains concernent le contrôle des loyers, d’autres le droit vote des anciens détenus. Mais celui sur l’ubérisation pourrait avoir de fortes conséquences sur la 5e économie de la planète, car il doit déterminer le statut des chauffeurs de VTC indépendants ou salariés.

Avec notre correspondant à San Francisco, Eric de Salve

C’est la proposition 22 qui retient le plus l’attention en Californie, une question simple posée aux électeurs sur le même bulletin que celui de la présidentielle : voulez-vous considérez les conducteurs de VTC comme des travailleurs indépendants ? Ce sont les géants du VTC et les applications de livraison qui sont à l’origine de ce référundums.

Pur tirer profit au mieux de la démocratie directe californienne, les géants de la Gig Economy ont eux-mêmes récolté les signatures nécessaires pour lancer un référundum d’initiative populaire en Californie. Lyft, Uber, Doordash et Instacart ont aussi dépensé plus de 200 millions de dollars de publicité pour inciter les électeurs à voter « oui ». Un montant inédit pour un référundum local. En face leurs opposants, des syndicats pour la plupart, n’ont dépensé que 15 millions.

Les enjeux sont énormes. Cette prop 22 vise à faire annuler la loi votée par la Californie en 2019 pour requalifier les travailleurs de la Gig Economy en salariés et ainsi leur permettre de bénéficier d’une assurance chômage et maladie. Une législation qui, selon les plateformes, met en danger l’existence même de leur modèle économique alors que Lyft et Uber ne sont toujours pas bénéficiaires.

Poursuivis en justice par le Procureur général de Californie en raison de leur refus d’appliquer la loi ce referendum est donc leur dernier recours. En moyenne, à peine 5% des referendum aboutissent en Californie. Cette fois les sondages donnent le oui et le non à égalité.

