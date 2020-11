Les électeurs des zones rurales vont-ils sauver Donald Trump en Arizona?

Jason, Hannah, Haidyn et Candice Barnard devant leur ferme du comté de Cochise, en Arizona, un bastion républicain.

L’Arizona, historiquement conservateur, pourrait basculer cette année. La région de Phoenix, qui concentre 64% des électeurs, vote de plus en plus démocrate. Les républicains tentent d’y limiter la casse et de mobiliser dans les comtés ruraux, plus conservateurs. RFI est allée à la rencontre d’agriculteurs dans ces comtés qui ont très largement voté Trump en 2016.

De nos envoyés spéciaux en Arizona,

Pour rencontrer la famille Barnard, il faut rouler longuement sur la route US 80 qui longe la frontière du Nouveau Mexique, puis s’aventurer plusieurs kilomètres sur un chemin de terre caillouteux. « Le premier supermarché est à une heure de route », sourit Jason. Sa ferme est totalement isolée, entourée de montagnes et d’autres ranchs immenses. Candice, Jason et leurs trois enfants gèrent 3 000 têtes de bétail, plusieurs hectares de luzerne, des chevaux et quelques poules. Une partie des revenus de la famille consiste à nourrir pendant plusieurs mois le bétail venu d’autres fermes victimes de la sécheresse.

Jason apprend à sa fille Hannah à monter à cheval depuis son plus jeune âge. RFI/Marie Normand

Les enfants font l’école à la maison et chacun participe à la vie de la ferme. Haidyn, 10 ans, et Hannah, 8 ans, ont même écrit un livre sur leur quotidien. Dans la maison, les deux bulletins de vote du couple Barnard attendent toujours d’être déposés au siège des autorités électorales du comté de Cochise, acquis aux républicains. « On aime bien prendre notre temps pour examiner le programme de chacun », explique l’agriculteur.

« Honnêtement on n’adore pas Trump »

Ses préoccupations ne sont pas exactement les mêmes que celles des électeurs de Phoenix. « Je veux moins de réglementations gouvernementales, moins d’impôts, comme ceux qui rendent difficile la transmission des terres à la future génération », détaille-t-il. « On fait de notre mieux pour faire évoluer nos pratiques, avoir une agriculture responsable et durable. Mais il faut aussi que les politiques, qui pour certains n’ont jamais mis les pieds ici, nous soutiennent et comprennent nos besoins. »

Pourtant, sa principale préoccupation est ailleurs. « La première, c’est la vie. Et qu’est-ce qui menace la vie ? L’avortement. Nous ne pouvons pas avoir le sang de bébés sur les mains en votant pour des candidats qui veulent la leur ôter. » Son épouse Candice hoche la tête, son dernier né dans les bras. Pour eux, cela ne laisse pas beaucoup d’autres choix que de voter républicain. « Honnêtement on n’adore pas Trump », insiste Jason. « Ce n’est pas notre héros. Il y a beaucoup de choses que nous n’aimons pas. Mais je soutiendrai quiconque se positionne contre l’avortement. »

Dans le comté de Cochise, peu de pancartes vantent le ticket Biden-Harris. RFI/Marie Normand

Plus au nord, le comté de Pinal est un autre bastion républicain où les pancartes Biden-Harris devant les maisons sont plutôt rares. Ici, Donald Trump a devancé Hillary Clinton de près de 20 points en 2016. La famille de Nancy Caywood cultive le coton depuis trois générations. Mais elle a dû arrêter les frais : le coton est trop gourmand en eau dans un comté qui en manque cruellement. Il n’a pas plu ici depuis le mois d’avril. « Nous sommes confrontés à la sécheresse depuis 1992. Nous n’avons pas le droit de forer des puits ici, donc nous dépendons du département de l’irrigation de San Carlos. Et il nous procure de moins en moins d’eau. Nous devons payer sans savoir si on va avoir de l’eau », regrette Nancy.

Tensions entre pro et anti-Trump

Nancy Caywood montre autour d’elle plusieurs champs laissés en jachère. « Cela veut dire moins de terres cultivées et donc moins de revenus. Et c’est ce que vivent toutes les fermes autour de nous », soutient-t-elle.« Beaucoup d’eau est acheminé vers les villes, les industries. Il faut mieux la partager, car tout le monde a besoin de manger. » En attendant une réponse des autorités locales, la famille fait pousser de la luzerne dans ses champs, qu’elle vend au Texas, au Dakota du Nord et jusqu’en Arabie saoudite « pour nourrir les chameaux », précise l’agricultrice. Elle organise aussi des visites de sa ferme pour compenser en partie la perte de revenus.

La famille de Nancy Caywood cultive le coton depuis 3 générations. La parcelle derrière elle est tout ce qu'elle a pu garder. Le coton est gourmand en eau et la région en manque cruellement. RFI/Marie Normand

Nancy a déjà voté il y a une semaine, par correspondance, mais elle préfère ne pas dire pour qui. « Cette bataille Biden-Trump est trop passionnée. Les gens basent leurs amitiés là-dessus et c’est mal ! J’ai peur que, quel que soit le résultat, il se passe des choses très graves », confie-t-elle. « Après les élections, j’espère que tout le monde va se calmer, prendre une grande respiration. Tous ces candidats nous promettent monts et merveilles… et même de l’eau ! Des choses qu’ils ne peuvent pas nous promettre. »

