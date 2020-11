Reportage

Présidentielle américaine: le Texas pourrait faire l'élection

A l'entrée d'un bureau de vote à Houston, au Texas, le 3 novembre 2020. REUTERS/Go Nakamura

Le Texas est l'un des États à suivre aujourd’hui, il est devenu un État qui pourrait basculer et même faire l'élection. A Houston on vote depuis 7 heures du matin (14h heure de Paris). Et depuis l’ouverture des bureaux ça ne désemplit pas.