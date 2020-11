Élections américaines 2020: Joe Biden et Donald Trump toujours au coude-à-coude

Après la clôture des votes le mardi 3 novembre aux États-Unis et le dépouillement qui n’est pas encore terminé, le suspense est à son comble. Joe Biden est actuellement crédité de 224 grands électeurs contre 213 pour le président républicain sortant Donald Trump, alors qu’il en fait au moins 270 pour être élu président. Mais il reste une petite dizaine d'États dont on ne connaît pas encore le résultat, dont plusieurs « swing states », ces États pivots qui peuvent faire basculer l'élection présidentielle américaine: la Pennsylvanie, la Caroline du Nord, le Michigan et le Wisconsin. Dans l'attente des résultats, chacun des deux candidats a pris la parole, avant que l'on connaisse le résultat final.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à Washington, Anne Corpet

Selon les projections compilées par l’Edison Research, Donald Trump a pour le moment remporté: l’Alabama, l’Arkansas, la Caroline du Sud, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, la Floride, l’Idaho, l’Indiana, l’Iowa, le Kansas, le Kentucky, la Louisiane, le Mississippi, le Missouri, le Montana, le Nebraska, l’Ohio, l’Oklahoma, le Tennessee, le Texas, l’Utah, la Virginie-Occidentale et le Wyoming.

►À lire: Élections américaines 2020: victoire de Trump en Floride, la désillusion des démocrates

De son côté, Joe Biden a remporté: la Californie, le Colorado, le Connecticut, le Delaware, le District de Columbia, Hawaï, l’Illinois, le Maryland, le Massachusetts, le Minnesota, le Nebraska, le New Hampshire, le New Jersey, le Nouveau-Mexique, New York, l’Oregon, Rhode Island, le Vermont, la Virginie et l'État de Washington.

À ce stade des projections compilées par l'Edison Research manquent encore à l'appel pour: la Pennsylvanie, le Michigan, la Georgie, la Caroline du Nord, l’Arizona, le Wisconsin, le Nevada, le Maine et Alaska.

Joe Biden s’est exprimé en premier cette nuit et a appelé à la patience et s’est notamment dit « confiant ». Donald Trump, lui, a clairement revendiqué la victoire: « Franchement, nous avons gagné ». C’est ce qu’a déclaré le président en citant des États qui sont pourtant encore en train de dépouiller les bulletins de vote.

Tune in as I speak to the nation live from Wilmington, Delaware. https://t.co/ye8knRucoz Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

Les informations trompeuses de Trump

Donald Trump a évoqué des fraudes et a annoncé son intention d’aller devant la Cour suprême, sans motif très clair, mais dans le but d’interrompre le processus électoral. Rappelons que des centaines de milliers de voix n’ont toujours pas été comptées, en particulier celles des démocrates qui ont le plus voté par correspondance.

Le discours de victoire de Donald Trump, accueilli avec consternation sur les plateaux télévisés, a été rapidement ignoré par certaines chaînes qui ont repris le suivi des résultats qui continuent de tomber.

Seule la chaîne conservatrice Fox News continue d’afficher en permanence un bandeau pour avertir ses téléspectateurs. On peut y lire: « Le président clame faussement la victoire dans plusieurs États encore disputés » ou encore « aucun vainqueur n’a encore été désigné ».

L’équipe de campagne du candidat démocrate, Joe Biden, a réagi et qualifié de « scandaleux et sans précédent » les propos du président.

LIVE: President Donald J Trump https://t.co/J7hhaUPUf0 Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 4, 2020

►À lire: Présidentielle américaine: ces scrutins historiques qui se sont mal passés

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne