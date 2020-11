Bolivie: les opposants au président élu Luis Arce ne désarment pas

Un femme protestant à La Paz contre le résultat de la présidentielle avec un drapeau clamant «Non aux milices armées», le 3 novembre 2020. David Mercado/Reuters

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Bolivie aussi, on remet en cause le résultat des élections. Alors que le pays a voté le 18 octobre dernier, et que le Mouvement vers le socialisme (MAS) est sorti gagnant dès le premier tour, des groupes de citoyens, surtout dans l’est du pays, contestent les résultats et demandent un audit du scrutin. Ils ont débuté des blocages dans la région de Santa Cruz.