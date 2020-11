Haut-Karabakh: la population de la capitale Stepanakert évacuée

Des réfugiés du Haut-Karabakh passant par Vardenis pour aller en Arménie. AP Photo

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Dans le conflit du Haut-Karabakh, les forces azerbaïdjanaises sont plus près que jamais de la ville de Shoushi et même de la capitale Stepanakert. Des batailles d’une grande intensité s’y déroulent depuis plusieurs jours. L’ordre a été donné d’évacuer la population de la capitale et de ses alentours.