Joe Biden annonce la création d'un groupe d'experts sur le Covid-19

Ce panel d'« experts de renom » sera nommé dès lundi et devra mettre sur pied un plan opérationnel pour le 20 janvier 2021, jour de l'investiture du nouveau président.

Il le martèle dans chaque discours : la lutte contre la pandémie contre le Covid-19, qui a fait 237 000 morts aux États-Unis sera sa première priorité. Pour ce faire, Joe Biden a annoncé qu'il mettrait en place dès lundi 9 novembre une cellule de crise sur le coronavirus, rassemblant « des scientifiques et des experts de renom », pour combattre le principal défi actuellement posé à l'exécutif américain.

« Lundi, je mettrai en place un groupe composé de scientifiques et d'experts » afin qu'ils travaillent « sur un plan qui entrera en vigueur dès le 20 janvier 2021 », jour de son investiture, a déclaré le président élu devant une foule de supporteurs réunis à Wilmington, dans le Delaware pour fêter sa victoire.

En cette semaine d'élection présidentielle, le pays a enregistré une nette recrudescence de l'épidémie, avec des nombres records de nouvelles contaminations depuis plusieurs jours. Les États-Unis ont ainsi enregistré samedi plus de 122 000 nouveaux cas positifs de Covid-19 en 24 heures, selon un comptage de l'AFP effectué à 20h30 locales à partir des chiffres de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

Dans le même temps, 991 personnes sont décédées du virus aux États-Unis, de loin le pays le plus endeuillé au monde. La première puissance mondiale recensait au total samedi soir plus de 237 000 décès depuis le début de la pandémie, et 9,8 millions de cas.

