Brésil: Jair Bolsonaro, isolé par la victoire de Biden

Le président brésilien Jair Bolsonaro, proche allié de Donald Trump, félicitera « en temps voulu » le candidat « qui aura été élu » président des États-Unis, selon son vice-président. Avec l’arrivée de Joe Biden, Jair Bolsonaro se retrouve un peu plus isolé sur le plan international.

Jair Bolsonaro est l'un des rares dirigeants d'un grand pays à ne pas avoir félicité le président-élu, deux jours après l'annonce de la victoire du candidat démocrate sur Donald Trump. Le président américain refuse de concéder sa défaite et son camp a multiplié les recours en justice.

Selon le vice-président, il faut encore attendre « Il est évident qu'en temps voulu, il félicitera celui qui sera élu ». Le Brésil de Bolsonaro emboîte ainsi le pas à des pays comme la Russie, la Chine ou le Mexique, qui se sont abstenus à ce stade de féliciter Joe Biden.

« Je pense que cette semaine les questions en suspens vont être réglées, que la situation redeviendra normale; nous nous préparons à la nouvelle relation qui devra être établie » avec Washington, a conclu le vice-président brésilien, en arrivant au palais présidentiel du Planalto, à Brasilia.

La perte d'un fidèle allié

L'élection de Joe Biden à la présidentielle américaine est un coup dur pour Jair Bolsonaro, souvent surnommé le « Trump des tropiques », qui se retrouve isolé après avoir soutenu jusqu'au bout le président sortant, son modèle.

Pour Rubens Ricupero, ancien ambassadeur du Brésil à Washington et ancien ministre brésilien, il se retrouve même isolé sur la scène internationale. « C’est un isolement quasiment total et complet, explique t-il à notre correspondant au Brésil, Martin Bernard. C’est un paria ! Dans le cas de Bolsonaro, c’est évident, c’est à cause de (son indifférence et hostilité) aux meilleures causes de l’humanité : l’environnement, les droits de l’homme et des peuples indigènes, la pitié et la compassion pour ceux morts du Covid-19… les convictions morales de Bolsonaro sont en opposition complète avec celles de la majorité des pays dans le monde. »

