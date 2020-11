États-Unis: faute de preuves, les avocats de Trump en difficulté devant les tribunaux

Dès le lendemain de la proclamation de la victoire de Joe Biden, Donald Trump a promis de contester ces résultats en justice en dénonçant des fraudes à grande échelle. Problème pour le président sortant : ses avocats sont incapables de prouver ces fraudes électorales qu’ils prétendent avoir découvert. Toutes leurs procédures sont pour l’instant rejetées par les juges américains.

Avec notre correspondant à San Francisco, Éric de Salve

Faute de preuves devant les tribunaux, c’est souvent l’humiliation pour les avocats de Donald Trump. L’une des plus retentissantes est venue d’une cour féderale de Pennsylvanie, quand le camp Trump demandait à la justice d’interrompre le comptage des voix parce que les observateurs républicains auraient été empêchés d’entrer dans le bureau électoral. Problème : à l’audience, l’avocat n’a aucun élément pour prouver cet incident. Bien au contraire, le juge fini même par lui faire admettre que les observateurs républicains étaient non seulement présents mais qu’ils étaient même deux fois plus nombreux que les démocrates. « Donc pardon, mais quel est votre problème en fait ? » demande alors le juge, lui-même nommé par un président républicain.

Une « rumeur »

Autre exemple dans un tribunal de Detroit, dans le Michigan. Des avocats du camp Trump lancent une plainte parce que des bulletins auraient été validés deux jours après la date limite prévue par la loi. Leur source : un observateur qui n’a pas été témoin direct de la scène présumée. « Ok, c’est ce que j’appelle une rumeur », conclut le juge.

Résultat : à ce stade, une dizaine de plaintes pour fraudes et irrégularités déposées par la Maison Blanche ont été rejetées. Aucune n’a paru suffisamment sérieuse à un juge pour justifier l’ouverture d’une enquête.

