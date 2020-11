Plusieurs autorités locales et nationales américaines valident «l'intégrité» des élections

Ces autorités électorales américaines ont indiqué jeudi 12 novembre dans un communiqué commun, plus d'une semaine après la présidentielle, n'avoir trouvé « aucune preuve » de bulletins perdus ou modifiés, ou de systèmes de vote piratés.

« L'élection du 3 novembre a été la plus sûre de l'histoire des États-Unis », ont affirmé ces autorités locales et nationales en charge de la sécurité du scrutin, parmi lesquelles figure notamment l'Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA), qui dépend du ministère de la Sécurité intérieure. « Il n'existe aucune preuve d'un système de vote ayant effacé, perdu ou changé des bulletins, ou ayant été piraté de quelque façon que ce soit », soulignent-elles dans leur communiqué.

« Bien que nous sachions que notre processus électoral fasse l'objet de nombreuses affirmations sans fondement et de campagnes de désinformation, nous pouvons vous assurer que nous avons une confiance absolue dans la sécurité et l'intégrité de nos élections », insistent-elles.

Le président sortant Donald Trump avait relayé quelques heures plus tôt sur Twitter des informations infondées selon lesquelles un système de vote, appelé Dominion, avait « effacé » 2,7 millions de votes en sa faveur à travers le pays et en avait réattribué des centaines de milliers à son rival démocrate Joe Biden en Pennsylvanie et dans d'autres États.

“REPORT: DOMINION DELETED 2.7 MILLION TRUMP VOTES NATIONWIDE. DATA ANALYSIS FINDS 221,000 PENNSYLVANIA VOTES SWITCHED FROM PRESIDENT TRUMP TO BIDEN. 941,000 TRUMP VOTES DELETED. STATES USING DOMINION VOTING SYSTEMS SWITCHED 435,000 VOTES FROM TRUMP TO BIDEN.” @ChanelRion @OANN Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2020

Des informations démenties par les autorités électorales de l'État-clé de Pennsylvanie et la société responsable du système. Selon des médias américains, Donald Trump envisage de limoger le patron de l'agence gouvernementale Cisa, Christopher Krebs, qui s'est efforcé à rejeter les accusations de fraude remettant en cause la victoire de Joe Biden, donné vainqueur samedi.

Le président sortant refuse toujours de reconnaître sa défaite et a multiplié les recours en justice, compliquant ainsi la période de transition du président élu, qui doit prendre ses fonctions le 20 janvier 2021.

(Avec AFP)

