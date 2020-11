Face au désastre sanitaire, villes et États américains prennent des mesures

144 000 nouveaux cas de coronavirus détectés en 24 heures, 65 000 personnes hospitalisées : la pandémie continue de battre des records aux États-Unis. Face à cette recrudescence, les autorités locales imposent des mesures de précaution sanitaires.

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

De nouvelles restrictions commencent à être décrétées au niveau local, en l'absence de consignes du gouvernement fédéral de Donald Trump.

« Restez à la maison pour sauver des vies » a demandé le gouverneur du Wisconsin à ses administrés. Comme lui, plus d’un tiers des chefs de l’exécutif des États américains, démocrates et républicains, ont imposé des mesures de restrictions pour tenter de juguler la pandémie.

La maire de Chicago a interdit les rassemblements de plus de dix personnes à partir de lundi matin. « Je suis plus inquiète aujourd’hui que je ne l’ai jamais été depuis le début de la pandémie », a déclaré Lory Lighfoot en implorant la population de rester confinée. Les écoles publiques de la ville de Détroit dans le Michigan ont annoncé ce jeudi qu’elles passaient à l’enseignement à distance jusqu’en janvier. Le nombre d’hospitalisations a atteint un record et les craintes d’un débordement des établissements de soins ressurgissent.

Au Texas, le gouverneur a demandé aux structures médicales militaires d’accepter les patients civils. Cet État a été le premier à rapporter plus d’un million de personnes infectées par le virus. La Californie a franchi le même cap ce jeudi. Enfin, la plus grande ville américaine, New York, oblige ses bars et restaurants à fermer à 22h à partir de vendredi.

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés est à son plus haut aux Etats-Unis depuis le début de la pandémie, à plus de 65 000 selon le Covid Tracking Project. Et le virus a fait au moins 242 621 morts dans le pays, selon un décompte de l'université Johns Hopkins.

