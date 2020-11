Reportage

La victoire de Kamala Harris est une «opportunité» pour les femmes de Pennsylvanie

La Pennsylvanie a été cruciale pour le résultat de la présidentielle aux États-Unis. Ici, une Américaine fête la victoire de Joe Biden et de Kamala Harris, à Philadelphie le 6 novembre 2020 (image d'illustration). REUTERS/Mark Makela

Kamala Harris sera donc la première femme noire à devenir vice-présidente des États-Unis et c’est la Pennsylvanie qui a donné la victoire au ticket Biden-Harris. Dans un quartier noir du nord de Philadelphie, dont plus de 40% de la population est afro-américaine, il s’agit d’une « grande nouvelle » et ce « pour toutes les femmes », non seulement « pour les noires, mais pour toutes ».