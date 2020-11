Pour la première fois depuis sa défaite, Trump s'exprime, sur la crise du Covid-19

Pfizer a annoncé lundi que son vaccin contre le virus chinois est efficace à plus de 90%. Cela excède de loin toutes les attentes, personne ne pensait qu’il atteindrait un tel niveau. En juillet mon administration a passé un accord avec Pfitzer, et lui a accordé 1,9 milliard de dollars pour soutenir la production massive et la distribution de cent millions de doses...