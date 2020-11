Brésil: premier tour des municipales dans une ambiance plus que pesante ce dimanche

Dans une rue commerçante de Sao Paulo. Au Brésil, plus de 160000 personnes sont décédées du Covid-19. REUTERS/Amanda Perobelli

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Ce dimanche, les Brésiliens sont appelés à renouveler leurs maires et leurs conseillers municipaux. Ce premier tour des municipales se déroule dans une ambiance pesante : la pandémie du Covid-19 fait toujours des ravages avec des centaines de décès par jour. Les violences contre les candidats ont atteint un nouveau record avec plus 80 candidats assassinés, et en coulisse de ce scrutin se joue déjà la course à la présidentielle dans deux ans.