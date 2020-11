États-Unis: Biden dévoile ses priorités pour l'économie et la lutte contre le Covid-19

Alors que Donald Trump refuse toujours fermement de reconnaître sa défaite, le président-élu tente de montrer qu’il est bien aux manettes de la transition. Depuis son fief de Wilmington dans le Delaware, Joe Biden a livré sa première intervention sur l’économie depuis sa victoire. Il annonce vouloir créer 3 millions d’emplois « bien payés ». Il demande aussi au Congrès de lancer immédiatement un plan de soutien à l’économie fragilisée par le coronavirus. Le président-élu a également accusé Donald Trump de mettre des vies en danger en bloquant la transition en pleine pandémie.

Avec notre correspondant à San Francisco, Éric de Salve

« C’est un hiver sombre qui attend les Américains », prévient Joe Biden. Alors que les contaminations au Covid-19 explosent aux États-Unis, Donald Trump, dit-il, ne fait qu’aggraver la crise en bloquant la transition démocratique du pouvoir. « Encore plus de gens risquent de mourir si nous ne travaillons pas ensemble. »

Depuis son fief de Wimington, Joe Biden présente son plan de relance économique : un salaire minimum horaire à 15 dollars, une réduction de 10 000 dollars des dettes étudiantes et 3 millions d’emplois créés grâce aux énergies vertes. Mais d’abord, affirme le président-élu, le congrès doit s’entendre pour voter une nouvelle aide d’urgence pour les foyers fragilisés par la crise.

Rendre le masque obligatoire

« Le Congrès doit se réunir et voter une plan d’aide pour faire face au Covid-19, comme celui déjà voté il y a six mois. Une fois que nous aurons battu le virus et versé une aide économique aux travailleurs et aux entreprises, nous pourrons commencer à reconstruire encore mieux qu’avant. »

Car avant de relancer l’économie, la priorité, dit Biden, c’est de ralentir la pandémie. Pour cela, le président-élu veut rendre le masque obligatoire. Certains États républicains ont déjà refusé tout net. « Comment comprendre qu’un gouverneur fasse du masque un objet politique ? s’interroge Joe Biden. Il s’agit juste de sauver des vies. »

