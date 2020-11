États-Unis: Biden et Harris briefés sur la sécurité nationale, l'équipe se met en place

Deux semaines après la présidentielle américaine, même si Donald Trump refuse toujours de reconnaître sa défaite, Joe Biden poursuit de son côté sa transition. Le président élu a reçu un briefing sécuritaire non officiel et a nommé neuf proches conseillers.

Avec notre correspondant à San Francisco, Eric de Salve

Donner des airs de normalité à une transition bloquée. C’est la stratégie de Joe Biden en attendant son investiture officielle le 20 janvier. Toujours en plein déni de réalité, Donald Trump agit comme si sa défaite n’avait pas eu lieu. Or le sortant est encore président de plein exercice jusqu’au 20 janvier.

Ces derniers jours dans le bureau ovale, Donald Trump a notamment envisagé de bombarder l’Iran avant d’en être dissuadé par ses conseillers, selon la presse américaine. Il vient aussi de rappeler la moitié des soldats américains en Afghanistan et en Irak. Côté transition, Donald Trump bloque les fonds fédéraux destinés à financer la transfert du pouvoir. Il empêche aussi le président élu d’accéder aux briefing quotidiens des agences de renseignements.

Entretiens avec Netanyahu et Modi

Faute de mieux, ce mardi pour la première fois, Joe Biden et Kamala Harris ont quand même reçu un briefing de sécurité nationale mais de la part d’experts non gouvernementaux. Biden s’est aussi entretenu avec des leaders étrangers proches de Trump : les Premiers ministres israélien Benyamin Netanyahu et indien Narendra Modi, qui eux l’ont félicité pour sa victoire.

En parallèle, le président élu continue aussi de nommer ses proches conseillers. Il a procédé à neuf nouvelles nominations ce mardi, dont une moitié de femmes, après celle lundi de Ron Klain comme secrétaire générale de la Maison Blanche. Jennifer O'Mailley Dillon, 44 ans, est nommée pour devenir son adjointe. Elle a dirigé la campagne présidentielle de Biden jusqu’à la victoire. Autre nomination, celle de l'influent député afro-américain de Louisiane, Cedric Richmond. La composition du cabinet de l'ancien vice-président devrait être annoncée dans les prochaines semaines.

