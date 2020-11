La pandémie de Covid-19 progresse et continue de ravager les États-Unis

Des Américains patientent dans leur voiture pour se faire tester au Covid-19 dans le Dakota du Nord, l'un des Etats américains le plus touché. AP - Tom Stromme

Les États-Unis enregistrent plus de 150 000 nouveaux cas chaque jour, la plus forte progression depuis le début de la pandémie de Covid-19. La barre des 250 000 décès vient d’être franchie et le nombre d’hospitalisations bat des records.