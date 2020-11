Covid-19: l’OMS confirme la bonne gestion de l'épidémie par Cuba

Alors que les chiffres des contaminations au coronavirus continuent de grimper en flèche dans le monde, Cuba sort son épingle du jeu. Les chiffres des autorités, prouvant une gestion exemplaire de l'épidémie, sont désormais confirmés par l'Organisation mondiale de la santé : l’île est désormais un pays sûr et s’est rouverte au tourisme dimanche 15 novembre, après sept mois de fermeture.

Avec notre correspondante à la Havane, Domitille Piron

Parmi les 12 pays les plus touchés par la pandémie de coronavirus au monde, 6 sont sur le continent américain. Et à elle seule, l’Amérique latine représente 31 % des cas de décès lié au Covid-19.

Dans ce panorama, Cuba fait figure d’exemple avec 7 639 cas de coronavirus pour plus de 11,2 millions d’habitants et 131 décès.

De quoi faire douter des chiffres affichés par l’État cubain ? Et bien non : l’ONG suisse Medicuba, avec les informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), confirme leur véracité.

« Beaucoup de médias et de gouvernements européens considèrent que les données cubaines sont si bonnes qu’elles sont sans doute faussées, donc pour moi c’était très important que l’Organisation Panaméricaine de la Santé puisse me confirmer que ces chiffres sont vrais, explique Docteur Franco Cavalli, président de MediCuba Europe, en visite sur l’île. Et je suis très impressionné parce que j’ai pu voir comment Cuba a réalisé cela : ici, toutes les personnes contaminées sont hospitalisées, et tous les cas contacts sont contrôlés et suivis par les services sanitaires. Pour vous, cela paraît normal ici, mais la réalité européenne est très différente. »

À la télévision cubaine, le ministère de la Santé actualise les chiffres du Covid-19 chaque matin, précisant la localisation de chaque foyer d’infection. Le suivi médical, la prévention et l’information ont joué un rôle capital dans la gestion de l’épidémie par Cuba, qui s’en sort donc bien. L’île peut ainsi se présenter comme un pays sûr, désormais rouvert au tourisme international.

