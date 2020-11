Covid-19: à New York, les parents d'élèves protestent contre la fermeture des écoles

Le maire de New York, Bill de Blasio, a annoncé la fermeture des écoles, après que le taux de positivité des tests a dépassé les 3%, comme il l'avait promis. Ici, des bus scolaires dans le Brooklyn, le 13 novembre 2020. © Brendan McDermid, REUTERS

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Alors que le maire de New York a décidé de fermer toutes les écoles mercredi 18 novembre, la ville ayant dépassé le taux de 3% de positivité dans les tests Covid-19, des parents protestent. Avec plus d’un million d’écoliers, la ville est le plus grand district éducatif du pays, et avait rouvert ses établissements fin septembre, alors qu’elles sont toujours fermées à Chicago ou à Los Angeles.