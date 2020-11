Covid-19 aux États-Unis : «pas de confinement national», promet Joe Biden

252 00 morts dus au coronavirus aux États-Unis et un président totalement absent. Depuis son échec à obtenir un second mandat, Donald Trump semble uniquement concentré sur les moyens de contester sa défaite. Le président élu lui, se prépare à prendre ses fonctions. Joe Biden a rencontré ce jeudi des gouverneurs pour élaborer son plan d’action contre la pandémie. Mais la tâche est compliquée par l'actuel locataire de la Maison Blanche qui, contrairement à l'usage, s’oppose formellement à tout contact entre son administration et l’équipe de Joe Biden.