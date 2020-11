Covid-19: le Mexique a passé à son tour la barre des 100 000 victimes

Le Mexique vient de passer la barre des 100 000 personnes décédées du Covid-19, après les Etats-Unis, l'Inde et le Brésil. Dans ce cimetière de Mexico, la capitale, une famille enterre un proche décédé du coronavirus, le 16 novembre 2020. REUTERS - EDGARD GARRIDO

Le Mexique déplore depuis ce jeudi 19 novembre plus de 100.000 personnes mortes du coronavirus recensées officiellement, ce qui en fait le quatrième pays au monde avec le plus lourd bilan en chiffres absolus. Les autorités redoutent que le pays suivent la tendance européenne et affronte bientôt une nouvelle augmentation des contaminations.