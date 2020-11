Covid-19: une grande partie de la Californie sous couvre-feu pour un mois

Confrontée à un nouveau pic de contaminations, la Californie est placée sous couvre-feu à partir de ce samedi 22 novembre, et ce jusqu’au 21 décembre. Bon élève, le Golden State a pourtant été le premier État américain à imposer le confinement en mars, mais cela ne suffit pas.

Avec notre correspondant à San Francisco, Éric de Salve

C’est la mesure la plus sévère depuis l’entrée en vigueur du confinement en Californie il y a maintenant neuf mois. Ce confinement relativement souple n’a jamais été totalement levé depuis la mi-mars.

Dès ce samedi, le gouverneur impose en plus un couvre-feu sur la quasi-totalité du territoire californien : interdiction de de tout déplacement non essentiel entre 22h à 5h du matin dans les comtés les plus touchés par l’épidémie, ceux classés niveau pourpre. Soit plus de 90% de la population, dont notamment Los Angeles et San Diego.

Des contaminations multipliées par deux en une semaine

Pour le moment, en revanche, pas de menace d’amende ou d’interpellation. « Nous sonnons l’alarme », dit Gavin Newsome, le gouverneur démocrate confronté à une « hausse rapide et jamais vue des cas de Covid-19 ».

Ces derniers jours les contaminations ont augmenté de 116% faisant craindre une saturation des hôpitaux. Cette semaine, la Californie a enregistré un millier de contaminations par jour, soit le double de la semaine d’avant. En Californie, l'État américain le plus peuplé, le coronavirus a déjà fait plus de 18 000 morts.

