États-Unis: Alejandro Mayorkas, un immigré cubain à la tête de la Sécurité intérieure

Aux États-Unis, le président élu Joe Biden prépare son arrivée à la Maison Blanche et peaufine l’équipe qui l’accompagnera. Un autre poste qui sera primordial dans la future administration concerne celui de Secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis. Et c’est Alejandro Mayorkas, immigré cubain âgé de 61 ans qui a été choisi.

Publicité Lire la suite

« Je ne peux penser à quelqu'un de plus qualifié ». Voilà comment Jeh Johnson, ancien ministre de la Sécurité intérieure de Barack Obama, a qualifié le choix d’Alejandro Mayorkas. Il faut dire que le futur ministre était à l’époque de Barack Obama le sous-secrétaire de Jeh Johnson. Un homme qui connait donc très bien la maison et qui sera donc à même de remettre en ordre un ministère qui a été très politisé durant le mandat de Donald Trump. « Quand j'étais très jeune, les États-Unis ont servi de refuge à ma famille et moi-même », a expliqué Alejandro Mayorkas sur les réseaux sociaux.

Aujourd’hui ce fils d’immigrés, né à La Havane en 1959, souhaite que sa terre d’accueil retrouve cette tradition. C’est donc une réforme en profondeur qui s’annonce dans ce ministère tentaculaire.

Alejandro Mayorkas, ancien avocat et procureur fédéral est l’homme de la situation. C’est lui qui est en quelque sorte le père du DACA, un programme adopté en 2012 et interrompu par Donald Trump, destiné à régulariser la situation de jeunes sans papiers arrivés enfants aux États-Unis.

Un programme qui sera réactivé par Joe Biden ce qui doit permettre de restaurer l’image d’un ministère mise à mal par les expulsions et les séparations des familles de migrants à la frontière américaine ces dernières années.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne