Covid-19: au Dakota du Nord, le taux de mortalité n'entame pas l'insouciance

Le Dakota du Nord, Etat américain rural dépeuplé, a le taux de mortalité lié au Covid-19, le plus élevé du monde. © RFI/Anne Corpet

Texte par : RFI

Alors que plus de douze millions d’Américains sont infectés par le coronavirus, ce sont les États du centre du pays qui voient le nombre de contaminations progresser le plus rapidement. Des régions rurales qui avaient été relativement épargnées au printemps 2020 sont désormais frappées de plein fouet. C’est le cas du Dakota du Nord qui, selon une étude d'Harvard, détient le taux de mortalité lié au Covid-19 le plus élevé au monde avec plus d’un mort pour mille habitants.