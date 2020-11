À la Une: Le futur président des États-Unis présente son équipe

Publicité Lire la suite

L’Amérique est de retour, « America is back », selon Joe Biden qui a présenté ce mardi l'équipe qu'il a choisie pour gérer la diplomatie et la sécurité dans son futur gouvernement. Et cette équipe marque un véritable changement par rapport à la précédente administration, estime ce matin le Washington Post. Une équipe intègre, expérimentée et compétente, titre d’ailleurs l’éditorialiste du quotidien. Ce qui contraste avec les dernières nominations de Donald Trump qui ne plaçaient que des personnes chargées d’éliminer ses ennemis, estime le Washington Post.

Le quotidien détaille d’ailleurs les CV des personnes choisies par le futur président. Toutes ont un bagage conséquent dans les domaines qu’elles sont amenées à gérer. Des choix qui doivent permettre de mettre un terme à l’isolationnisme prôné par Donald Trump, estime le New York Times. Des responsables qui vont devoir développer une nouvelle approche, comme l’a détaillé Joe Biden lors de cette présentation, car le monde a changé et les vielles pensées, les vieilles idées ne permettront pas de relever les défis qui attendent les États-Unis.

Un monolithe étrange découvert dans un désert de l’Utah aux États-Unis

Une information que l’on retrouve dans toute la presse américaine ce mercredi. Ce sont des responsables locaux qui survolaient la zone en question qui ont découvert cette structure métallique, détaille le Los Angeles Times. Il s’agît d’un objet en acier inoxydable à trois côtés à peu près aussi grand que deux hommes réunis, c’est-à-dire trois mètres cinquante. Selon le quotidien, les responsables n'ont découvert aucun indice permettant de déterminer qui aurait pu l'enfoncer dans le sol. Les autorités ont écarté l’idée qu’il s’agisse d’un acte extraterrestre, même si elles s’en sont amusé dans leur communiqué : « Il est interdit d'installer sans autorisation des structures ou des œuvres d'art sur des terres gérées par le Gouvernement fédéral, peu importe la planète d'où vous venez » pouvait-on lire. Une découverte qui a, en tout cas, enflammé les réseaux sociaux selon le Los Angeles Times.

Lourd bilan au Nicaragua après les passages d’Eta et Iota

Les autorités nicaraguayennes ont dressé le bilan après le passage des ouragans Eta et Iota ces dernières semaines. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le bilan est lourd. Au total, selon les autorités, trois millions de personnes ont été affectées par ces ouragans sur une population totale d’un peu plus de six millions d’habitants précise le quotidien colombien El Nuevo Siglo. Les dégâts sont colossaux avec une facture totale de sept-cent-quarante-deux millions de dollars.

Des localités ont été partiellement détruites, surtout après le passage de Iota qui a frappé cinquante-six des cent cinquante municipalités que compte le pays. Les réseaux d’eau potable, d’électricité et de télécommunication sont très touchés également selon le ministre nicaraguayen des Finances. Le Nicaragua est train de recevoir de l’aide internationale, détaille La Prensa. Ce mercredi la Banque centraméricaine d'intégration économique a par exemple approuvé le déblocage d’une aide de quatre-cent-quarante-trois millions de dollars qui devrait être versée en deux temps, annonce ce quotidien.

Une employée de Carrefour arrêtée au Brésil

Une employée de la chaîne de la grande distribution Carrefour a été arrêtée dans le cadre de l’affaire de la mort de João Batista Rodrigues Freitas, un homme noir, battu à mort par deux vigiles la semaine dernière à Porto Alegre. Il s’agît d’une responsable du supermarché Carrefour où se sont déroulés les faits, détaille G1. Elle a été arrêtée en tant que « co auteure » présumée du meurtre selon les autorités qui ont tenu hier une conférence de presse.

« Elle avait autorité sur les deux surveillants. Du fait de son poste, la loi la considère comme co auteure du meurtre. Son placement en détention provisoire a été demandé » a notamment expliqué une enquêtrice de la police. Sur une vidéo diffusée par les médias, cette employée apparaissait aux côtés des deux surveillants lorsque ceux-ci ont frappé à mort João Batista Rodrigues Freitas, rappelle le quotidien. Selon les autorités elle aurait joué un rôle central puisqu’elle avait le pouvoir de mettre fin à cette tragédie.

