Covid-19: le triste record mondial du Dakota du Nord

Situé au centre du pays, à la frontière avec le Canada, le Dakota du Nord a observé avec indifférence le virus progresser dans les grandes villes du pays au printemps dernier. La population, rurale et dispersée, se pensait à l’abri. Mais dans le courant de l’été, le Covid-19 a entamé une course folle sur ces étendues quasi-désertiques : un habitant sur dix est désormais infecté. Près de 900 personnes y ont déjà perdu la vie. Le Dakota du Nord a aujourd'hui le plus haut taux de mortalité au monde dû au coronavirus.

Publicité Lire la suite

De notre envoyée spéciale dans le Dakota du Nord

Un vent glacial traverse l’immense plaine dépeuplée, des drapeaux américains cinglent sur leurs hampes le long de fermes isolées, un « Trump 2020 » inscrit à la peinture sur un tas de bottes de paille rappelle la couleur politique de la région. Dans le Dakota du Nord, le président a raflé 65,5% des suffrages au début du mois, et la minimisation constante du danger posé par le coronavirus a pénétré les esprits.

Les habitants de cet État rural se sont longtemps cru à l’abri du virus. © Anne Corpet/RFI

Ce n’est que le 13 novembre, sous la pression intense des experts sanitaires de l’État, que le gouverneur Doug Burgum s’est résolu à imposer le port du masque à la population. Mais malgré les chiffres affolants de la pandémie et la courbe exponentielle de décès dans l’État, la mesure rencontre toujours de fortes résistances. « On ne peut pas dire avec certitude que porter le masque réduit les risques », croit savoir Dave, un manutentionnaire croisé dans une station-service près de Driscoll, avant d’asséner : « les médias veulent nous faire peur, et le gouverneur n’a pas à me dire ce que je dois faire. On nous fait croire que le Covid-19 a tué plus de 250 000 personnes dans le pays, mais est-ce le Covid-19 ou le cancer ? Nous sommes abreuvés de fausses informations. »

Dave ne croit pas aux chiffres communiqués par les autorités. © Anne Corpet/RFI

Des hôpitaux débordés, des infirmières épuisées

Pourtant, la plupart des habitants interrogés disent connaitre quelqu’un atteint par la maladie, et à Bismarck, la capitale de l’État, les hôpitaux sont débordés, le personnel soignant épuisé. « Nous essayons de trouver des lits pour ceux qui en ont besoin mais nous manquons de personnel » explique le docteur David Field de l’hôpital Sanford, « certains craquent nerveusement, des infirmières sont infectées par le coronavirus. Nous faisons de notre mieux pour continuer à aider les gens mais c’est dur, c’est dur de travailler aussi intensément sur une si longue période » ajoute-t-il dans un soupir. Pour pallier le manque de personnel, cent vingt militaires ont été réquisitionnés et la garde nationale prête main-forte aux opérations de dépistage.

La garde nationale a été appelée en renfort pour tester la population. © Anne Corpet/RFI

Le docteur David Field. © Anne Corpet/RFI

Sherri Miller, directrice de l’association des infirmières du Dakota du Nord. © Anne Corpet/RFI

Le docteur Stephen McDonough devant la courbe exponentielle des contaminations dans son État. © Anne Corpet/RFI

« Ne pas porter le masque est mon droit constitutionnel »

En outre, le gouverneur a déclaré que le personnel hospitalier asymptomatique pourrait continuer à travailler même s’il était infecté. « Nous sommes déjà sur les genoux, et nous avons pris cette annonce comme un coup de poing dans le ventre », réagit Sherri Miller, directrice de l’association des infirmières du Dakota du Nord. « Aucune précision logistique n’a été apportée. Est-ce que le personnel infecté bénéficiera d’une salle de repos à part ? Comment faire pour ne pas contaminer les autres ? » interroge-t-elle. Pour l’instant, cette mesure controversée n’a pas encore été appliquée.La gestion de la crise sanitaire par les autorités locales consterne également le docteur Stephen McDonough, qui tente depuis le mois de juillet d’alerter sur la nécessité d’imposer des mesures de précaution, et de mettre en garde la population. « J’ai parlé de masque au début de l’été devant le conseil de district, et on m’a presque ri au nez. Nous avons laissé le coronavirus se répandre comme un feu de forêt, c’est un échec patent de nos dirigeants » tranche-t-il avant de rappeler que le Dakota du Nord était classé zone verte, sans danger, tout l’été. « Ils n’ont cessé de nous affirmer qu’il n’y avait aucune raison de s’inquiéter, et dans les zones rurales, le message est bien passé. Dans un comté, il y a eu un mariage avec cinq cent invités ! Évidemment, il y a eu de nombreux malades deux semaines après la noce », enrage le médecin qui précise : « notre État compte le plus grand nombre de bars et d’églises par habitant du pays. Les gens se réunissent régulièrement dans ces petits espaces fermés, cela a été un vecteur formidable pour la propagation de la pandémie. Nous avons aussi beaucoup de petites maisons de retraites, elles ont été dévastées par le virus. »

Fin juillet, l’État comptait déjà 6400 cas de coronavirus, pour une population totale de moins de 800 000 habitants. À la mi-novembre, le nombre de personnes infectées dépassait les 75 000. Malgré cette croissance exponentielle, certains élus républicains continuent de ferrailler contre l’obligation de porter le masque tardivement imposée par l’exécutif.

Rick Becker, chirurgien plastique et élu à la chambre des représentants de l’État, reçoit ainsi sans masque dans sa clinique de Bismarck. « Je viole une réglementation que je trouve stupide, je suis prêt à payer une amende s’il le faut », reconnaît le praticien qui évoque un abus de pouvoir de la part du gouverneur. « L’État d’urgence au nom duquel il prend ce genre de décret n’est pas conçu pour s’étaler sur une si longue période », peste l’élu, avant de filer une curieuse métaphore : « Si le gouverneur nous dit que tout le monde doit porter un chapeau jaune parce que cela va battre le coronavirus, vous ne le porteriez pas parce que cela vous semblerait idiot ! Si je ne résiste pas à l’obligation de suivre un ordre qui me semble inutile, c’est que je devenu suis un mouton. »

Rick Becker, élu républicain à la chambre hostile au décret du gouverneur qui impose le port du masque. © Anne Corpet/RFI

Dans les restaurants du centre de Bismarck, quelques convives continuent de s’attabler à plusieurs et à s’esclaffer, comme imperméables aux sirènes d’ambulance qui résonnent régulièrement dans les rues. Les clients de l’hôtel Radisson du centre-ville qui ne portent pas le masque malgré l’injonction affichée à l’entrée de l’établissement ne sont pas rappelés à l’ordre par le personnel.

« Dans le Dakota, nous sommes indépendants. Chacun est capable de s’occuper de soi. Ne pas porter le masque est mon droit constitutionnel » assène une dame avec fierté. Un état d’esprit qui chagrine mais n’étonne pas Jason et Jennifer Kerry. Ce couple de trentenaire a été frappé de plein fouet par la maladie. « Dans le Dakota du Nord, la population endure de longs hivers glacials, les habitants se targuent de pouvoir supporter seuls l’adversité. C’est très bien en temps normal, mais face au virus, il serait bon de faire preuve d’un peu d’humilité », explique Jennifer. « Je n’avais pas peur jusqu’à ce que je vois les infirmières paniquer et entendre le docteur dire que j’étais dans un état grave. Je croyais comme tout le monde qu’étant en bonne santé, je ne risquais rien de plus qu’une mauvaise grippe », raconte Jason, qui a été placé en soins intensifs à plus de 300 km de chez lui faute de lits dans la capitale de l’État. Et il conclue : « en réalité quelque-soit votre état de santé, c’est la manière qu’a le virus de vous attaquer qui compte. Et je ne souhaite à personne d’endurer ce que j’ai enduré. »

Jason et Jennifer Kerry ont tous deux été atteints par le coronavirus. Leur fille de douze ans et une dizaine de personnes de leur entourage ont aussi été malades. © Anne Corpet/RFI

Une longue file de voitures s’étend devant le palais des congrès de Bismarck à l’avant-veille de Thanksgiving. Un millier personnes y sont dépistées en moins de deux heures. « Je suis venue seulement à la demande de mon employeur, sans cela je m’en serais passée », témoigne une conductrice qui veut rester anonyme. D’autres expliquent connaitre un malade dans leur entourage, et prendre cette précaution avant de découper la dinde traditionnelle de ce jour de fête.

Dans la salle de repos de l’hôpital de Sanford, le docteur David Field s’interroge : « combien de ces personnes vont maintenir leur diner de famille, avec leurs grands-parents et leurs jeunes enfants ce week-end ? J’ai bien peur que dans deux semaines une nouvelle vague d’infections vienne nous frapper de plein fouet. »

Entrée des urgences de l’hôpital Sanford à Bismarck. © Anne Corpet/RFI

800 000 habitants et près de 900 morts: le Dakota du Nord a un taux de mortalité qui bat tous les records. © Anne Corpet/RFI

À la veille de la très populaire fête de Thanksgiving, plus de 2400 personnes sont mortes en 24 heures aux États-Unis, selon les données de l'université Johns Hopkins. Un triste bilan qui n'avait pas été atteint depuis plus de six mois. Le pays a dans le même temps enregistré près de 200 000 nouveaux cas de Covid-19.

Les États-Unis, qui sont le pays le plus touché par la pandémie en chiffres absolus, enregistrent au total plus de 12,7 millions de cas, et 262 080 morts.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne