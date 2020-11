Cuba: des opposants expulsés de la maison où ils étaient en grève de la faim depuis 10 jours

Des Cubains affichent leur soutien au mouvement San Isidro, le 24 novembre à Barcelone, en Espagne. STR AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Une dizaine de jeunes artistes cubains, retranchés depuis dix jours dans une maison et armés de téléphones et d'internet pour exiger la libération d'un des leurs, ont dénoncé ce jeudi 26 novembre leur expulsion violente par les forces de l'ordre. Quelques heures plus tard, la majorité des personnes interpellées ont fait savoir sur les réseaux sociaux qu'elles avaient été relâchées.