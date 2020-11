Argentine: le médecin de Diego Maradonavisé par une enquête pour homicide involontaire

Quatre jours après la mort de Diego Maradona, l'enquête sur les causes de sa mort avance. Le décès du champion argentin aurait-il pu être évité ? Son médecin Leopoldo Luque est visé par une enquête pour homicide involontaire ce dimanche 29 novembre.

Publicité Lire la suite

L’affaire fait la Une de tous les médias en Argentine. Les perquisitions se sont terminées à la mi-journée au domicile et à la clinique privée du docteur Leopoldo Luque. Les enquêteurs ont récupéré des cartons de documents, des ordinateurs, des téléphones. Toutes les informations relatives à l’état de santé de Diego Armando Maradona, selon notre correspondant à Buenos Aires, Georges Quirino.

La justice cherche à savoir s’il y a eu une négligence médicale. Ce sont les soupçons des filles du « Pibe de Oro » qui se sont exprimées face à la justice la nuit dernière et notamment à propos de leurs doutes au sujet du traitement du docteur Luque.

« Je suis à disposition de la justice, a affirmé le médecin, très ému, dans une déclaration à la presse. Je suis sûr d’avoir fait le mieux possible avec Diego ». Le neurochirurgien était en larmes, parfois en colère face aux soupçons. L’Argentine veut savoir si la mort de Diego Armando Maradona aurait pu être évité.

🇦🇷#Maradona Le docteur Leopoldo Luque au bord des larmes après avoir été mis en examen pour homicide involontaire : « Je suis sur d’avoir fait le mieux possible avec Diego ! Je suis à disposition de la justice. » pic.twitter.com/dgXUEoDCQb — Georges Quirino Chaves (@georgesquirino) November 29, 2020

Un patient difficile

Lors d’une conférence de presse avec les médias argentins, Leopoldo Luque s’est défendu de toute négligence, rapporte notre correspondante à Buenos Aires, Aude Villiers-Moriamé. « Il n’y a pas eu d’erreur médicale ! Diego a souffert d’un événement fortuit, un arrêt cardiaque. Ce qui est malheureusement très courant pour un homme dans son état de santé. On a tout faire pour limiter les risques que cela se passe, on lui disait de manger correctement, d’avoir une activité physique... Après l’opération, la clinique m’a dit qu’il était en condition de rentrer chez lui, et moi j’ai demandé à ce qu’il reste un peu plus longtemps pour se rétablir encore un peu. C’est moi qui ai prolongé son hospitalisation autant que possible ! », a expliqué le médecin.

Bouleversé par les soupçons qui pèsent sur lui, le médecin a affirmé qu’il aimait Diego Maradona « comme un père » mais que c’était un patient difficile, qui ne voulait parfois rien entendre. Pour l’heure, le neurochirurgien n’est pas mis en examen. La justice va examiner le contenu des ordinateurs et les documents saisis à son domicile et à la clinique où il travaille.

► À lire aussi : Diego Maradona, mort d'une légende universelle

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne