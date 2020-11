Guatemala: la «révolution des haricots» contre le budget 2021 prend de l'ampleur

Les Guatémaltèques manifestaient toujours ce week-end, alors que les autorités ont jusqu’à ce lundi 30 novembre pour voter un nouveau budget.

Avec notre correspondante à Mexico, Alix Hardy

Les manifestants ont baptisé leur mouvement « la révolution des haricots », en réponse à un député de la majorité qui les a dédaigneusement traité de « mangeurs de haricots », l’aliment de base de la région. Ce mépris de classe est symptomatique de l’attitude des autorités, qui instrumentalisent le pouvoir pour servir leurs intérêts au détriment de la population depuis des années, dénoncent les opposants.

Le projet de budget pour l’année 2021 a déclenché la colère des citoyens car il prévoyait des coupes budgétaires dans la santé, l’éducation ou la justice mais consacrait des moyens supplémentaires aux frais de bouche des députés. Sous la pression de la rue, le président l'a suspendu et appelé au dialogue.

Les manifestants réclament le départ du président

Le vote d’un budget aussi indifférent à la situation du pays a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Au Guatemala, 60 % de la population vit sous le seuil de pauvreté. Ce mois-ci, un double cyclone a affecté près d’un million de personnes dans le pays. Les manifestations, largement pacifiques, témoignent pourtant d’une grande colère accumulée, comme l’ont montré ces images symboliques du Parlement guatémaltèque en proie aux flammes après avoir été incendié la semaine dernière par un groupe de manifestants.

Plus qu’un nouveau budget, les protestataires réclament désormais la démission du président Giammattei et du Parlement pour incurie et corruption. Il s'agit d'une nouvelle explosion sociale dans un pays qui dénonce la mainmise totale de la corruption sur son appareil politique depuis trois mandats. Le président, lui, a envoyé la police réprimer les manifestations et dénoncé une tentative de déstabilisation de la démocratie.

