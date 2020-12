États-Unis: Joe Biden promet d'aider tous les Américains affectés par la crise

Le président élu des États-Unis, Joe Biden, à son siège de transition à Wilmington, le mardi 1er décembre. REUTERS - LEAH MILLIS

Douze millions d'Américains ne percevront plus d’allocations chômage à la fin du mois. Et ce alors que la pandémie de coronavirus continue de ravager les États-Unis. Le président élu Joe Biden, qui a présenté ce mardi son équipe chargée de l’économie, a plaidé pour l’adoption d’une enveloppe immédiate par le Congrès et a promis qu’il aiderait les Américains à lutter contre la crise dès son arrivée à la Maison Blanche.