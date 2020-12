Au Brésil, la déforestation de l’Amazonie atteint son plus haut niveau depuis douze ans

Ce sont les conséquences concrètes de la gestion de l’environnement par Jaïr Bolsonaro. On savait le président brésilien climato-sceptique, cette année, les données officielles de l'Institut National de Recherches spatiales (INPE) brésilien, qui analyse les images satellites, le confirment. La déforestation en Amazonie brésilienne a atteint son plus haut niveau depuis douze ans.

Une surface déboisée plus large que la Jamaïque, plus de 11 000 kilomètres carrés détruits en 12 mois. En cette année marquée par la pandémie et une croissance en panne ou en fort recul un peu partout dans le monde, « le Brésil est probablement le seul émetteur majeur de gaz à effet de serre qui a réussi à augmenter ses émissions ». C’est un collectif d’ONG brésiliennes qui le dit.

Au total, ce sont les destructions les plus importantes depuis 12 ans. En 2008, près de 13 000 kilomètres carrés avaient été détruits. C’était 8 ans avant l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris sur le climat.

Pressions de Joe Biden

Cet Accord de Paris, Joe Biden a promis d’y faire retourner les États-Unis. Mais plus que ça : le président américain fraîchement élu veut faire pression sur les autres. Encore candidat en octobre dernier, Joe Biden avait menacé le Brésil de « conséquences économiques significatives » si la déforestation se poursuivait en Amazonie.

Il n’est pas question de subir des pressions, lui avait alors répondu le président brésilien, Jaïr Bolsonaro. Les forêts comme l'Amazonie jouent un rôle essentiel dans le contrôle du changement climatique en raison de leur capacité à absorber le carbone. Mais lorsque les arbres meurent ou sont brûlés, ils rejettent à nouveau le carbone dans l'environnement.

